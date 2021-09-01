Главреды более 20 СМИ опубликовали открытое письмо к президенту о необходимости изменения закона об иноагентах

Главные редакторы более 20 средств массовой информации опубликовали открытое письмо к президенту по поводу необходимости изменения закона об иностранных агентах. Они предлагают 12 поправок.

Руководители СМИ считают, что присваивать такой статус можно только по решению суда, а уже существующий список СМИ-иноагентов предлагают аннулировать.

Среди подписавших обращение главные редакторы «Новой газеты», «Эха Москвы», интернет-издания Znak.com, ТВ-2, а также телеканала «Дождь», который недавно был признан иноагентом.

