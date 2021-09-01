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11:03, 01 сентября 2021

На северо-востоке Афганистана активизировались боевые действия

Талибам* противостоят сторонники Фронта национального сопротивления.

Вооружённые столкновения проходят в Панджшерском ущелье. Руководит противниками талибов Ахмад Масуд – сын влиятельного в Афганистане военного командира Ахмада Шаха Масуда, который ранее успешно противостоял сначала советским войскам, а затем и «Талибану». Ранее в сопротивлении отмечали, что в последнем регионе, неподконтрольном террористам, собрались тысячи людей, желающих бороться. Поддержать их призывал бывший вице-премьер Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя легитимным главой республики.

Талибы еще 22-ого августа дали силам сопротивления четыре часа на капитуляцию. Позже они неоднократно угрожали начать наступление на Панджшер. Вчера в террористическом движении объявили о захвате трёх районов и перевала в этом регионе. В сопротивлении, однако, как сообщало агентство ТАСС, это отрицают.

Ранее руководители сил, отказавшихся подчиняться талибам, выступали за мирное урегулирование конфликта через переговоры.

Движение «Талибан» признанно террористическим и запрещено на территории России. Ранее его представители объявили о намерениях выстроить хорошие отношения и с США, и с остальным миром. Также они пообещали представить новую модель управления Афганистаном.

* — представители запрещенной в РФ террористической организации


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