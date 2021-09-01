Российские компании, по некоторым данным, собираются подписать хартию о защите детей в интернете

Среди участников этого соглашения – крупнейшие медиахолдинги и интернет— и мобильные операторы.

Подписавшие хартию компании будут сами находить и удалять в интернете информацию, которую признают нежелательной для детей, говорится в проекте, с которым ознакомилась газета «Ведомости». Кроме того, они займутся производством и продвижением материалов, которые способствуют развитию ребенка и повышению его цифровой грамотности.

А еще в документе говорится о развитии международного сотрудничества в этой сфере, по словам одного из собеседников издания, речь идет в том числе о различных сервисах по родительскому контролю. Фактически, поясняет источник «Ведомостей», участники берутся исполнять законы о саморегулировании социальных сетей и защите детей от вредной информации.

Впервые идею о таком соглашении выдвинул еще в мае представитель «Лаборатории Касперского» на встрече первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко с интернет-компаниями. Тогда говорилось о том, что внимание СМИ к случаям нападений в школах провоцирует подростков к подобным поступкам.

Все компании, которые по данным газеты, согласились подписать хартию, пока не комментировали публикацию по этому поводу.