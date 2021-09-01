Путин заявил, что действия США в Афганистане имели нулевой результат

Об этом президент заявил на встрече со школьниками.

«Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, цивилизовывать людей, которые живут там, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политической организации общества» — рассказал Путин.

«Результат — одни трагедии, одни потери и для тех, кто это делал — для США, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло» — заключил президент.

По его словам, извне навязать что-либо невозможно. При этом помогать нужно «аккуратно и не спеша».