Сегодня начинается Венецианский кинофестиваль

Это старейший международный киносмотр, он будет проводиться в 78-й раз. Открывать его будет картина испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери». Одну из главных ролей в которой сыграла Пенелопа Круз.

Россию в основном конкурсе будет представлять фильм «Капитан Волконогов бежал». Картина Натальи Меркуловой и Алексея Чупова была создана при поддержке Министерства культуры России. Согласно аннотации, это драма с элементами триллера, которая рассказывает о пути к прощению.

