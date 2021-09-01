В России стартует программа «Пушкинская карта»

В Министерстве культуры рассчитывают, что благодаря этому учреждения культуры станут более доступными для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет.

Оформить «Пушкинскую карту» можно будет в течение нескольких минут на портале Госуслуг – пояснил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Номинал «Пушкинской карты» пока составит три тысячи рублей.

