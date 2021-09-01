Мундеп района Черемушки утверждает, что ее уволили за отказ регистрироваться в системе электронного голосования

Муниципальный депутат столичного района Черемушки утверждает, что ее уволили из Музея современной истории России за отказ регистрироваться в системе электронного голосования. Как рассказала «Эху» Елена Селькова, это требование исходило от гендиректора учреждения, бывшего депутата городской думы от Единой России.

Елена Селькова уверена, что принуждение бюджетников участвовать в электронном голосовании связано с опасениями партии власти по поводу явки и результатов выборов.

Через несколько минут мы рассчитываем получить комментарий руководства Музея современной истории России.