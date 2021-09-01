В Афганистане в трех провинциях продолжаются боевые действия

По данным региональных СМИ, противостояние талибам отмечено в Пандшере, Парване и Баглане. О жертвах и пострадавших пока неизвестно.

Накануне талибы утверждали, что им удалось захватить три важных района в Пандшерском ущелье. Однако силы сопротивления данную информацию не подтвердили.

На прошлой неделе состоялись первые прямые переговоры между представителями движения Талибан и их противниками.

Напомнbv, — Талибан признана в России террористической организацией, она запрещена.