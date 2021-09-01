Пятая часть месячной нормы осадков может выпасть за сегодняшний день в Москве

Об этом предупреждают в Гидрометцентре. Наиболее интенсивными дожди будут в период с 15 до 24 часов. При грозе порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. МЧС призывает как водителей, так и пешеходов, быть более внимательными.