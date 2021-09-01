Сборная России сыграет в Лужниках отборочный матч Чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии

Это будет первая игра команды под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Его предшественник – Станислав Черчесов был уволен за провал на чемпионате Европы, где россияне не смогли выйти из группы, однако в отборочном цикле мирового первенства Карпин получил вполне приемлемое наследство. Сборная России делит первое место как раз с хорватами с двумя победами и одним поражением. Наши уступили словакам, а хорваты словенцам, что делает ситуацию в группе непредсказуемой.

Карпин удалил из команды ее капитана и лучшего бомбардира Артема Дзюбу и ему сразу напомнили о личном конфликте с игроком. По всей видимости его заменит Федор Смолов, исправно забивающий этой осенью. Не будет в сборной и любимца Черчесова ветерана Юрия Жиркова, которого попросили уехать с базы в Новогорске, где он тренировался в индивидуальном порядке. что тоже не нашло понимания в прессе. Открытым остается и вопрос вратаря. Очевидной кандидатуры среди приглашенных нет.

Отборочный матч Чемпионата мира 2022 года между Россией им Хорватией смогут посетить только 3 тысячи болельщиков. Остальные смогут посмотреть игру на Первом канале в 21.45.