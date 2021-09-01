В Беслане вспоминают жертв захвата заложников в школе номер 1

Теракт произошел ровно 17 лет назад.

Вахта памяти, как и принято в этот день, началась в девять пятнадцать утра – в то время, когда террористы захватили школу. Неравнодушные приносят на место событий цветы, детские игрушки, а также воду – потому что боевики не позволяли заложникам пить.

Вопреки обыкновению, трансляции с мемориального мероприятия сегодня не ведут не только федеральные, но и местные телеканалы.

В отличие от всей страны, в Северной Осетии учебный год начнётся не сегодня, а четвёртого сентября. Как сообщало агентство ТАСС, в течение этих трёх дней в школах республики проведут уроки мира, различные памятные акции и просветительские мероприятия, связанные с Днём солидарности в борьбе с терроризмом. Закончатся мемориальные мероприятия в пятницу на кладбище «Город ангелов».

Панихида по погибшим в школе номер 1 на этой неделе пройдёт и в Москве. Неравнодушные соберутся у памятника жертвам террористического акта в Беслане у Храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках.

Жертвами теракта в 2014-ом году стали 334 человека. Среди них были дети, их родные, учителя, а также сотрудники правоохранительных органов и МЧС.