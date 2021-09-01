Если они будут осуществляться в течение 90 минут с начала поездки, оплачивать их не нужно, — сообщил мэр Сергей Собянин.
По оценке мэрии, мера коснется примерно 500 тысяч пассажиров ежедневно. В год они смогут сэкономить до 11 тысяч рублей.
Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту «Тройка» нужно привязать к соответствующему сервису в приложении Метро Москвы или на сайте столичной подземки.
В Москве пересадки в наземном общественном транспорте стали бесплатными
Если они будут осуществляться в течение 90 минут с начала поездки, оплачивать их не нужно, — сообщил мэр Сергей Собянин.