В Москве пересадки в наземном общественном транспорте стали бесплатными

Если они будут осуществляться в течение 90 минут с начала поездки, оплачивать их не нужно, — сообщил мэр Сергей Собянин.

По оценке мэрии, мера коснется примерно 500 тысяч пассажиров ежедневно. В год они смогут сэкономить до 11 тысяч рублей.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту «Тройка» нужно привязать к соответствующему сервису в приложении Метро Москвы или на сайте столичной подземки.