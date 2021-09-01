Вступает в силу Федеральный закон о гаражной амнистии. Предполагается, что он поможет владельцам боксов оформить их в собственность.

Под амнистию подпадут капитальные строения, а также металлические боксы в составе гаражных кооперативов, построенные до 2005 года. Те, кто воздвиг крышу для своего автомобиля на земле, которая не была выделена постановлением властей, скорее всего лишаться имущества. Исключение могут составить ветераны, инвалиды и другие льготники. «Московский комсомолец» поясняет, что необходимой будет процедура выделения земли уже по новым правилам. Эксперты полагают, что в провинции это будет сделать гораздо легче и первые амнистированные гаражи появятся именно там. Куда сложнее будет договорится с муниципальным начальством в крупных городах, прежде всего в Москве и Петербурге, где существует достаточное количество поводов освободить землю. Одним из механизмов часто становится принудительный выкуп, при котором сумма даже в первом приближении не соответствует реальной стоимости гаража.

Закон о гаражной амнистии будет действовать до 2026 года.