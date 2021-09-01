Президент США Джо Байден сегодня должен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским

Изначально переговоры были назначены на 31-е августа, но из-за событий в Афганистане встречу перенесли.

Президент Украины Владимир Зеленский стремился получить поддержку от США с 2019 года — но тогда все усилия украинской власти увязли на первом процессе по импичменту тогдашнему президенту США Дональду Трампу — Трамп пытался заставить Зеленского в обмен на поддержку США объявить о расследовании против сына Джо Байдена Хантера, чтобы политически уничтожить Джо Байдена как конкурента на выборах. Теперь, когда встреча Зеленского с президентом США наконец состоится, украинский лидер намерен не только подчеркнуть ценность американской поддержки Украины, но и обозначить вклад своей страны в европейскую безопасность путем сдерживания России, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на слова члена украинской делегации, прибывшей в Вашингтон.

При этом, хаотичный вывод американских войск из Афганистана вызвал беспокойство в различных странах-союзница Америки по всему миру. Но Украина на переговорах будет позиционировать себя как выгодную сделку по безопасности для США — ни один американский солдат не сражается с украинскими военными против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке страны. А финансовая помощь США украинской армии несравнимо меньше той, что была предоставлена Афганистану. «Тон переговоров Зеленского с Байденом будет такой, что Украина «нисколько не сомневается в американской приверженности Киеву», — сказал Нью-Йорк Таймс советник главы Администрации украинского президента Тимофей Милованов. «Мы не будет находится в позиции просящего. Мы скажем: «Вот что мы можем сделать вместе. Давай сделаем это», говорит Милованов.

Накануне Джо Байден пообещал оказать Украине военную помощь на 60 миллионов долларов.

