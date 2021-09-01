Девять российских интернет— теле— и медиакомпаний договорились находить и удалять нежелательную для детей информацию, а также создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, — пишет газета Ведомости. По ее данным, сегодня будет подписана соответствующая хартия.

Среди участников соглашения Яндекс, Мейл.ру-Групп, Лаборатория Касперского, а также крупнейшие сотовые операторы.

