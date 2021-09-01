В Ярославле патриотический клуб показал выступление с пожеланием смерти гомосексуалам

В руководстве подростковой организации ничего плохого в этом не увидели.

Во время праздничного концерта во дворце культуры имени Добрынина на сцену вышли члены военно-патриотического клуба «Десантник», подхватили одного из своих товарищей, раздетого по пояс, положили на него кирпич, на котором было написано пожелание смерти людям нетрадиционной сексуальной ориентации и разбили его кувалдой. Как отмечает местное интернет-издание 76.ru, в зале находились маленькие дети и некоторые зрители были в шоке.

Руководитель военно-патриотического клуба Андрей Палачёв сказал в интервью интернет-порталу, что, по его мнению, ничего страшного не произошло. Пожелание смерти на кирпиче он назвал инициативой подростков – «детишки просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент». Глава организации добавил, что не видит причины наказывать участников выступления. По словам Палачёва, они, как и он лично, просто не любят представителей ЛГБТ.

В свою очередь во Дворце культуры возмущены. В его руководстве сказали, что мероприятие было спланировано как радостное и приятное, а члены клуба своим поступком перечеркнули всё хорошее впечатление от события.

Это уже не первый раз, когда воспитанники клуба «Десантник» оказываются в центре скандала. Ранее они также были замечены в массовой драке с курсантами Костромского государственного университета.