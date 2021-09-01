Тульский суд рассмотрит жалобу сотрудников одного из оборонных предприятий из-за обязательной вакцинации от коронавируса. Истцов, по их мнению, незаконно отстранили от работы.

Акционерное общество «Щегловский вал», где работают заявители, утверждает, что на предприятии от ковида уже привиты 90 процентов сотрудников. Но даже это обстоятельство не позволит вернуться отстраненным работникам на свои места. Истцы считают, что их вынужденный неоплачиваемый отгул с середины лета противоречит федеральным законам.

Они просят признать отстранение незаконным и требуют возместить им недополученный заработок и компенсировать им моральный ущерб. Свои страдания истцы оценили в 1 миллион рублей.

Один из сотрудников, чей иск Пролетарский суд Тулы рассматривал во вторник, объяснил отказ прививаться тем, что от вакцины, по его мнению, умирают люди. Александр Веселов вместе с коллегами собирается судиться с главным санитарным врачом региона, передает издание ТСН24.

Представители предприятия настаивают на правомерности решения об отстранении антипрививочников.