С сегодняшнего дня в России должна заработать программа популяризации культурных мероприятий

Она называется «Пушкинская карта». Министр культуры Ольга Любимова говорит, что благодаря нововведению, посещение учреждений культуры станет более доступным.

«Пушкинской картой» смогут воспользоваться граждане России в возрасте от 14 до 22 лет, ее номинал пока составляет 3 тысячи рублей. Оформить карту можно на портале Госуслуг.

