Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»

По его словам, это связано с вредными выбросами в процессе добычи, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций со стороны России.

Как отмечает газета РБК, такое заявление Зеленский сделал во время обсуждения с министром энергетики США возможных угроз безопасности, с которыми Украина и страны Европы могут столкнуться из-за газопровода «Северный поток-2».

Сегодня в Вашингтоне Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США. В сообщении Белого дома говорится, что Джо Байден вновь заявит о поддержке суверенитета Украины.

