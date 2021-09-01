Президент США Джо Байден назвал вывод войск из Афганистана правильным шагом

Он назвал это событие началом новой эры во внешней политике.

После событий в Афганистане Соединённые Штаты прекратят проводить крупные военные операции по переустройству других стран, — сказал американский президент. Джо Байден подчеркнул, что США должны учиться на своих ошибках и поэтому будущие операции должны иметь конкретные и достижимые цели.

Вывод военных из Афганистана глава Белого назвал успешным. По его словам, эвакуировать удалось 90 процентов американцев, которые хотели вернуться в Штаты. Байден отметил, что каждый день пребывания армии в ближневосточной республике стоил США триста миллионов долларов и напомнил о том, что решение о выводе войск принимал предыдущий президент Дональд Трамп.

Байден также добавил, что Штаты выполнили свои задачи в этой стране, а именно – нанесли сокрушительный удар по группировке «Аль-Каида», которая признана террористической и запрещена на территории России. Ранее этим летом президент США отмечал, что этой организации больше нет в Афганистане.

Американские военные покинули ближневосточную республику вчера ранним утром. Они находились в Афганистане с 2001-ого года.