Российский легкоатлет Андрей Вдовин стал чемпионом Паралимпиады в беге на 400 метров с мировым рекордом. Он пробежал дистанцию менее чем за 49,5 секунд, улучшив почти на целую секунду мировой рекорд, установленный им же 2 года назад. Второе место досталось паралимпийцу из США Нику Мэйхью, третье – также россиянину Чермену Кобесову. Все атлеты в этой категории выступают с нарушениями опорно-двигательного аппарата.