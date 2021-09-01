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07:33, 01 сентября 2021

Российский легкоатлет Андрей Вдовин стал чемпионом Паралимпиады в беге на 400 метров с мировым рекордом

Российский легкоатлет Андрей Вдовин стал чемпионом Паралимпиады в беге на 400 метров с мировым рекордом. Он пробежал дистанцию менее чем за 49,5 секунд, улучшив почти на целую секунду мировой рекорд, установленный им же 2 года назад. Второе место досталось паралимпийцу из США Нику Мэйхью, третье – также россиянину Чермену Кобесову. Все атлеты в этой категории выступают с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  


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