Отец Бритни Спирс потребовал 2 млн долларов за немедленный отказ от опекунства над ней

Отец Бритни Спирс потребовал 2 млн долларов за немедленный отказ от опекунства над нет, следует из опубликованных материалов суда. По данным адвоката певицы, эти деньги ее отцу нужны на оплату судебных издержек и долгов перед звукозаписывающей компанией, с которой он сотрудничал от имени дочери. Защита Бритни Спирс настаивает, что опека должна прекратиться без всяких отступных.

Певицу признали частично недееспособной в 2008-м из-за проблем с наркотиками.