Продажи продуктов через интернет в России за последние полгода выросли почти в три раза, свидетельствуют данные исследования компании DataInsight, которые приводит сайт РБК. Согласно ним, общий объем продаже через этот канал на рынке приближается к 150 млрд рублей – рост на 270 процентов, а если измерять не в стоимостном выражении, а в количестве заказов, то рост и вовсе в 4 раза. Из-за этого снизился средний чек – то есть люди стали заказывать чаще, но меньше.
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+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
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