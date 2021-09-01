Продажи продуктов через интернет в России за последние полгода выросли почти в три раза, свидетельствуют данные исследования компании DataInsight, которые приводит сайт РБК. Согласно ним, общий объем продаже через этот канал на рынке приближается к 150 млрд рублей – рост на 270 процентов, а если измерять не в стоимостном выражении, а в количестве заказов, то рост и вовсе в 4 раза. Из-за этого снизился средний чек – то есть люди стали заказывать чаще, но меньше.