Московский парк «Зарядье» по данным газеты «Московский комсомолец» вводит платный вход для посетителей со сторонними экскурсоводами. Остальным посетителями отдавать деньги не придётся.

Если человек хочет пойти на экскурсию по «Зарядью» с гидом, то ему нужно будет или обратиться к одному из штатных экскурсоводов парка, либо направиться в кассу. Об этом ранее не называя источника писала газета «Московский комсомолец». По её данным, специалист должен будет предъявить аккредитацию на проведение самостоятельных экскурсий, своей паспорт, подписать соответствующих договор и оплатить услугу. После этого ему выдадут специальный бейдж, который он должен будет вернуть на выходе.

Сколько именно будет стоить это разрешение – не уточняется. В администрации парка официально о введении платы для сторонних гидов пока не объявили.

Сам по себе вход в «Зарядье» свободный. От посетителей не спрашивают ни билетов, ни каких-либо еще пропусков.

Парк «Зарядье» — один из самых популярных туристических объектов в Москве. В 2018-ом году американский журнал Time внёс его в список ста лучших мест для визита.