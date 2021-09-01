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07:21, 01 сентября 2021

«Зарядье» по данным газеты «Московский комсомолец» вводит платный вход для посетителей со сторонними экскурсоводами

Московский парк «Зарядье» по данным газеты «Московский комсомолец» вводит платный вход для посетителей со сторонними экскурсоводами. Остальным посетителями отдавать деньги не придётся.

Если человек хочет пойти на экскурсию по «Зарядью» с гидом, то ему нужно будет или обратиться к одному из штатных экскурсоводов парка, либо направиться в кассу. Об этом ранее не называя источника писала газета «Московский комсомолец». По её данным, специалист должен будет предъявить аккредитацию на проведение самостоятельных экскурсий, своей паспорт, подписать соответствующих договор и оплатить услугу. После этого ему выдадут специальный бейдж, который он должен будет вернуть на выходе.
Сколько именно будет стоить это разрешение – не уточняется. В администрации парка официально о введении платы для сторонних гидов пока не объявили.
Сам по себе вход в «Зарядье» свободный. От посетителей не спрашивают ни билетов, ни каких-либо еще пропусков.

Парк «Зарядье» — один из самых популярных туристических объектов в Москве. В 2018-ом году американский журнал Time внёс его в список ста лучших мест для визита.


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