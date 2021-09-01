Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд покинула Россию после того, как ей не продлили визу на пребывание в стране

Корреспондент британской корпорации BBC Сара Рейнсфорд покинула Россию после того, как ей не продлили визу на пребывание в стране. Журналистка связывает это с постоянным ухудшением внутриполитической ситуации. Об этом сама Рейнсфорд ранее рассказала в эфире четвертого канала радио BBC.

«Почти треть своей жизни я прожила в России. Я учила язык, культуру, историю. Все это время я пыталась рассказать миру историю России, но делать это становилось все труднее. Оттуда убирают тех, кто пытается объяснить миру эту страну. Им не нужны такие люди. 90-е годы были временем новой, захватывающей свободы для россиян, но с тех пор права и свободы постепенно урезались. Это явный признак того, что Россия замыкается в самой себе»

Рейнсфорд также отметила, что в последнее время работа российских независимых СМИ сталкивается со все большими трудностями, а самих таких изданий становится все меньше.