Россияне в возрасте от 14 до 22 могут оформить на портале Госуслуг так называемую «Пушкинскую карту»

Россияне в возрасте от 14 до 22 с сегодняшнего дня могут оформить на портале Госуслуг так называемую «Пушкинскую карту». На ней будет лежать по 3000 рублей, которые до 31 декабря можно будет потратить на оплату билетов в театры, музеи, консерватории и филармонии. Министр культуры Ольга Любимова сказала, что Пушкинская карта сделает посещение учреждений культуры более доступным.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев пояснил, что оформить «Пушкинскую карту» можно будет в течение нескольких минут на портале Госуслуг.

Карта будет действовать на территории всей страны.

