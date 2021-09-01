В России большее количество аптек теперь может продавать лекарства в интернете.

В силу сегодня вступает закон, который позволяет аптекам, не принадлежащим к крупным сетям, продавать свою продукцию онлайн. Они смогут торговать как на собственных сайтах, так и на сторонних интернет-площадках. В этом случае стоимость лекарств должна быть не выше той, которая установлена в самих аптеках.

Ранее продавать лекарства удалённо могли только крупные сети. В основном, они работали в больших городах. «Российская газета» писала, что в 37-ми регионах разрешения на такую торговлю не выдавались вообще. При этом, как отмечало издание, сразу у 20-ти процентов населения страны нет стационарной аптеки в радиусе пяти километров от дома. Предполагается, что новые правила должны помочь обеспечить препаратами труднодоступные районы.

Как отмечали в правительстве, ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации. Это касается и тех товаров, которые были куплены потребителем на стороннем и доставлены курьерскими компаниями.

Эти правила распространяются только на те препараты, которые отпускаются без рецепта. До конца года власти планируют в экспериментальном порядке разрешить онлайн продажу и рецептурных лекарств, однако, тестирование пройдёт только в Москве, Подмосковье и Белгородской области