Сегодня начинается государственный визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Политик подчеркивает, что в Киеве заинтересованы в помощи Вашингтона:

«У нас есть стратегия развития Украины. Она касается экономики, предприятий оборонного сектора, ракетной программы, нашего черноморского флота. И здесь нам нужна помощь США. Но именно помощь, нам не нужны подарки. Нам надо просто сократить время, чтобы выстроить серьезную программу противовоздушной обороны и военно-морских сил. В любом случае мы это сделаем и без всякой помощи, это просто будет дольше»

По словам Зеленского, проекты в рамках стратегии развития Украины оцениваются в 300 миллиардов долларов

Основными темами на переговорах двух лидеров станут вопросы энергетики и укрепления оборонного сотрудничества. Об этом «Эху» рассказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Бацйден и Зеленский должны были встретиться еще несколько дней назад, но президент США откладывал встречу из-за того, что в те же дни завершалась экстренная эвакуация американских войск из Кабула.

