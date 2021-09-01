Талибы определили кандидатов на ключевые посты в новом правительстве Афганистана. Их, как и ожидалось, займут лидеры движения.

Боевики Талибана (запрещенная в России террористическая группировка) в правительстве займут, в том числе, посты министров иностранных и внутренних дел, а также обороны. МИД, к примеру, возглавит лидер политического офиса талибов мулла Абдула Гани Барадар, передаёт агентство РИА со ссылкой на информированные источники в Талибане. Верховным лидером Афганистана может стать глава движения Хибатулла Ахундзада, сообщил в свою очередь индийский англоязычный телеканал Ньюс-18 со ссылкой на свои источники. По их словам, Верховный лидер также станет высшим политическим и религиозным авторитетом. Таким образом, талибы организуют власть отчасти по иранскому образцу. Примечательно, что Ахундзада не делал публичных выступлений, где он находится сейчас – неизвестно. Талибы пришли к власти в Афганистане 15 августа. Боевики взяли под контроль столицу Кабул, а ещё раньше — остальные провинции, кроме Панджшера, где сосредоточены силы сопротивления. Талибы объявили, что руководить страной будет совет из 12 человек, в который войдут лидеры движения.

Ранее американское издание Foreign policy писало, что для увеличения шансов на международное признание талибы готовы предложить некоторые посты в правительстве министрам свергнутого ими правительства.

Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников считает, что вся власть в Афганистане сосредоточится в руках всего трех человек, и это может серьезно угрожать ситуации в стране и ее населению. Такое мнение Николай Плотников высказал в эфире телеканала РБК.

Сравнивая сложившуюся ситуацию с Ираном, Николай Плотников отметил, что несмотря на религиозный характер государственного устройства, в Иране работают органы власти и в целом соблюдаются права человека, а в Афганистане таких перспектив не ожидается.