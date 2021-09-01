Премьер-министр Финляндии полностью вернула в казну деньги, которые ее семья получила в качестве льготы на питание

В канцелярии Санны Марин сообщают, что она перечислила последние 4200 евро по льготе за текущий год (ранее Марин выплатила свыше 10 тысяч за 2020-й).

Для Марин в ее резиденцию закупались продукты для завтраков на сумму почти 850 евро в месяц. Когда выяснилось, что эти льготы облагаются налогами, политик отказалась от них и пообещала вернуть в бюджет все уже затраченные на это деньги.