Власти индонезийского острова Бали вновь отложили его открытие для иностранных туристов из-за ковида

Сначала оно планировалось на конец июля, затем на август, затем на сентябрь – и теперь вновь перенесено на неопределенный срок.

Как рассказал губернатор острова Ваян Костер газете Times of India, если они позволят себе рисковать здоровьем туристов, это в конечном счете негативно скажется на туристическом имидже Бали. При этом на остров уже приглашали для консультаций министров туризма нескольких стран.