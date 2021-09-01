Сначала оно планировалось на конец июля, затем на август, затем на сентябрь – и теперь вновь перенесено на неопределенный срок.
Как рассказал губернатор острова Ваян Костер газете Times of India, если они позволят себе рисковать здоровьем туристов, это в конечном счете негативно скажется на туристическом имидже Бали. При этом на остров уже приглашали для консультаций министров туризма нескольких стран.
Власти индонезийского острова Бали вновь отложили его открытие для иностранных туристов из-за ковида
Сначала оно планировалось на конец июля, затем на август, затем на сентябрь – и теперь вновь перенесено на неопределенный срок.