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05:03, 01 сентября 2021

Сегодня состоится первый для российской футбольной сборной отборный матч на ЧМ-2022 в Катаре

Команда встретится со сборной Хорватии, игра пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 21:45.
Для российской сборной это будет первая игра под руководством нового тренера Валерия Карпина – он сменил на этом посту Станислава Черчесова, при котором команда неудачно выступила на Чемпионате Европы.
7-го сентября россияне также сыграют с командой Мальты.


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