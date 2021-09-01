Команда встретится со сборной Хорватии, игра пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 21:45.
Для российской сборной это будет первая игра под руководством нового тренера Валерия Карпина – он сменил на этом посту Станислава Черчесова, при котором команда неудачно выступила на Чемпионате Европы.
7-го сентября россияне также сыграют с командой Мальты.
Сегодня состоится первый для российской футбольной сборной отборный матч на ЧМ-2022 в Катаре
Команда встретится со сборной Хорватии, игра пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 21:45.