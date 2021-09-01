В Ярославской области проверят десантников, которые на 20-летие клуба показали перформанс с пожеланием смерти геям

На сцене они подняли одного из товарищей за руки и за ноги и разбили на его животе муляж белого камня с надписью «смерть – далее нецензурное слово на букву п».

Региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин намерен инициировать проверку из-за нецензурной брани на мероприятии, где в зрительном зале были дети. Еще одно заявлением правоохранителям с просьбой дать правовую оценку произошедшему подал председатель местного объединения ветеранов боевых действий Тарас Сидорин.

Глава военно-патриотического клуба, устроившего перформанс, поддержал авторов постановки и отказался извиняться за нее.