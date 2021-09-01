На ней будет лежать по 3000 рублей, которые до 31 декабря можно будет потратить на оплату билетов в театры, музеи, консерватории и филармонии. При этом в программу не стали включать цирки и кинотеатры. Заявки на подключение к системе подали почти полторы тысячи учреждений культуры.
Как ожидается, воспользоваться картами смогут около 13 млн человек.
Россияне в возрасте от 14 до 22 с сегодняшнего дня могут оформить через Госуслуги т. н. «Пушкинскую карту»
На ней будет лежать по 3000 рублей, которые до 31 декабря можно будет потратить на оплату билетов в театры, музеи, консерватории и филармонии. При этом в программу не стали включать цирки и кинотеатры. Заявки на подключение к системе подали почти полторы тысячи учреждений культуры.