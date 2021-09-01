Новый учебный год начинается сегодня в России

Линейки и другие праздничные мероприятия к Дню знаний состоятся в очном формате, заверял ранее министр просвещения Сергей Кравцов. Также на днях стало известно, что с этого года в школах будут внедрять практику каждое 1-е сентября начинать с церемонии поднятия государственного флага.

К Дню знаний портал SuperJob провел опрос среди полутора тысяч взрослых россиян, из которых четверть сказали, что в детстве с нетерпением ждали 1-е сентября, а почти каждый пятый признался, что скорее ненавидел этот день.