Участники победившей на последнем «Евровидении» итальянской группы Maneskin отвергли факт плагиата у Аллы Пугачевой

Музыканты приехали в Москву на встречу с российскими поклонниками в Парке Горького, организованную сервисом «Яндекс.Музыка».

В ходе общения у итальянцев спросили известно ли им, что ритм их песни I wanna be your slave в русскоязычном сегменте интернета часто в шутку сравнивают с текстом «Будь или не будь» в исполнении Пугачевой. Солист группы Давид Дамиано ответил утвердительно, но заверил, что два шлягера никак не связаны. Также он рассказал, что слушает российскую группу Little Big, которая должна была выступать на отмененном Евровидении 2020 года, подписан на соцсети корпорации «Роскосмос» и уже выучил несколько русских слов – «привет», «водка» и «голый».