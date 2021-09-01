На дорогах России с сегодняшнего дня появится новый знак – фотовидеофиксации

Об этом предупреждает ГИБДД. Знак заменит соответствующую табличку – разница в том, что та могла устанавливаться лишь под каким-либо другим дорожным знаком, а теперь стала возможна и отдельная установка. Ставить знак будут на расстоянии 150-300 метров от начала зоны видимости камеры.