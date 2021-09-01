Об этом сообщило американское Минэнерго в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в США.
В документе речь идет о поддержке Соединенными Штатами украинской евроинтеграции через энергетику – США готовы содействовать модернизации соответствующей украинской инфраструктуры. О конкретных сроках или суммах, впрочем, пока ничего не известно.
Киев и Вашингтон подписали меморандум об укреплении энергобезопасности Украины
Об этом сообщило американское Минэнерго в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в США.