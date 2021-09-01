Захватившие власть в Афганистане талибы не смогут использовать американскую военную технику в аэропорту Кабула

В этом журналистов заверили в Пентагоне. Официальный представитель ведомства Джон Кирби сказал журналистам, что перед уходом военные привели все летательные аппараты и автотранспорт в негодность. В рабочем состоянии оставили только пожарные машины и погрузчики – они нужны для того, чтобы воздушная гавань продолжала нормально функционировать. В то же время Кирби признал, что талибы смогут изучать брошенное оборудование.

Ранее сын экс-президента США Дональда Трампа раскритиковал администрацию демократов за то, что она оставила талибам военного оборудования на 85 млрд долларов.

*В России «Талибан» признан террористической организацией и запрещен.