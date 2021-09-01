Президент США Джо Байден назвал «чрезвычайно успешной» операцию по эвакуации из Афганистана

По словам главы государства, Вашингтону удалось в кратчайшие сроки после захвата там власти талибами перевезти в безопасное место 120 тысяч человек, это одна из крупнейших операций такого рода в истории. Отверг президент и предположения, что более раннее начало эвакуации сделало бы ее более упорядоченной (в ходе нее погибли 13 военнослужащих).

По данным Байдена, 90% американцев, желавших покинуть Афганистан, сделали это. В стране остались не более 200 граждан США.

Завершение 20-летней военной кампании Байден назвал концом эры, когда Америка пыталась переустроить какие бы то ни было другие страны военным путем. Также он пообещал продолжить борьбу с Исламским государством.

*И оно, и «Талибан» признаны в России террористическими организациями и запрещены.