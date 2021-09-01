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03:12, 01 сентября 2021

В Южной Корее впервые в мире законодательно обяжут оборудовать видеокамерами 100% операционных

Это передает агентство Ренхап. Медики должны будут предоставлять по запросу пациенту или его законным представителям видеозапись его операции – исключение делается только для экстренных госпитализаций.
Идея законопроекта возникла после нескольких скандалов, когда выяснялось, что более опытные хирурги передоверяли проведение операций коллегам, не имеющим достаточной квалификации. По соцопросам, инициативу депутатов поддерживают 98% южнокорейцев, а вот в ассоциации медиков новацию, наоборот, критикуют.


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