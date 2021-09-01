В офисе украинского президента предложили переименовать страну в Русь-Украину

Советник главы офиса, Алексей Арестович, пояснил журналистам, что это нужно, чтобы «отобрать у России бренд русских». Украинские власти отрицают правопреемственность современной России с Киевской Русью.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ предложила переименовать Украину в Укрусь.