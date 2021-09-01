Операционная система Windows 11 выйдет 5-го октября

Об этом объявила компания Microsoft. С этой даты новая ОС будет доступна на устройствах, которые поставляются с предварительно загруженным ПО. Также с 5-го октября все пользователи Windows 10 смогут бесплатно обновиться до 11-й версии. Разработчики рассчитывают, что этот процесс будет проходить поэтапно и растянется до следующей осени. 10-я версия Windows будет поддерживаться до 2025-го года.