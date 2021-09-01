В России стартовала «гаражная амнистия»

Вступил в силу соответствующий закон, принятый еще весной – действовать он будет в течение пяти лет. По аналогии с «дачной амнистией», эта реформа призвана урегулировать рынок частных гаражей и земли под ними. Граждане могут в упрощенном порядке оформить в частную собственность такую недвижимость, если она возведена после 2004-го года, когда заработал Градостроительный кодекс.

Недавно в Госдуму также внесли предложение продлить «дачную амнистию» до 2031-го года или вовсе сделать бессрочной