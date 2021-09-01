В Шотландии организаторы предстоящей переписи населения разрешат опрашиваемым указывать любой пол

Никаких бумаг, если этот пол не совпадет с указанным в документах, спрашивать не будут, следует из руководства для переписчиков, опубликованного сегодня.

Перепись пройдет 20-го марта 2022-го года, ее перенесли на год из-за пандемии коронавируса. При этом в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии новая дата пока не определена, но это будет 2021-й год.