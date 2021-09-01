В Москве с пикетами к мэрии вышли больные спинальной мышечной атрофией

Об этом пишет издание «Такие дела». По его данным, шесть пациентов требуют обеспечить их дорогостоящими, но жизненно необходимыми препаратами – «Спинразой», рисдипламом и другими. Из здания к ним вскоре вышел представитель мэрии и пригласил внутрь для беседы. По словам участников переговоров, их пообещали услышать и даже построить отдельный центр для лечения редких заболеваний.