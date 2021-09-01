В Петербурге признали банкротом генерального подрядчика строительства метро

Решение в адрес компании «Метрострой» вынес Арбитражный суд, он также ввел в организации конкурсное управление. Для продолжения работ создана новая компания, 65% в которой принадлежит городскому правительству. В пресс-службе «Метростроя» обещают передать все производственные площадки и перевести сотрудников до 12-го октября.

«Метрострой» работал с 1941-го года, и кроме строительства всех станций питерского метро работал над другими крупными проектами – от второй сцены Мариинского театра до 2-го блока Ленинградской АЭС.