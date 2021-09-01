CNN: Захватившие Афганистан талибы намерены взять за образец систему госуправления Ирана

Формальным главой государства, а также верховным религиозным авторитетом, будет глава движения Хайбатулла Ахундзада (причем бОльшую часть времени он будет работать не из Кабула, а из Кандагара). Управление страной фактически будет возложено на Верховный совет под его председательством, в который войдут от 11 до 72 человек. Вчера также стало известно, что в него войдут глава политического офиса талибов – как министр иностранных дел, сын основателя движения – как министр обороны, и сын одного из лидеров как глава МВД. Пост президента восстанавливать не будут, но могут назначить премьер-министра.

Ранее американское издание Foreign policy писало, что для увеличения шансов на международное признание талибы готовы предложить некоторые посты в совете министрам свергнутого ими правительства.

*В России «Талибан» признан террористической организацией и запрещен