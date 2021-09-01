В Минске объявили о «некорректной трактовке» журналистами слов белорусского посла об интеграции с Россией

Вчера Владимир Семашко рассказал, что на планирующейся 9-го сентября встрече президентов двух стран подпишут все так называемые дорожные карты интеграции, над которыми работали три года и уже урегулировали 27 карт из 28 (кроме газовых вопросов).

Теперь же в посольстве Белоруссии в Москве говорят, что «совместная работа сторон над союзными программами интеграции продолжается в конструктивном ключе. Ее результаты будут доложены главам государств, которые обсудят их в ходе очной встречи 9 сентября в Москве и примут решение по дальнейшим шагам» — конец цитаты.