Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» выйдет в прокат более чем трех десятков стран

Об этом объявил продюсер картины Илья Стюарт. Об интересе к картине зарубежных коллег он рассказал на ее российской премьере в Екатеринбурге.

Лента по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» рассказывает историю семьи, которая заболевает гриппом и проваливается в сюрреалистический мир на грани реальности и бреда. Мировая премьера состоялась в июле в рамках Каннского кинофестиваля.